Muğla'da çıkan yangın söndürülemiyor!

2017-09-07 09:16 | www.trend.az | 2

Muğla’da saat 14.25 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Menteşe Mahallesi Zeytinköy Mahallesi ile Dağpınar Mahallesi arasında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Muğla merkez ilçe Menteşe'ye bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde çıkan orman yangın alanına 4 amfibik uçak, 7 helikopter, 37 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

MAHALLEDE EVLER BOŞALTILIYOR

Bölgede çalışma yürüten orman işçileri, vatandaşlar ve basın mensupları, bir anda yükselen alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtularak, köyden uzaklaşmaya başladı. Köyü terk etmek istemeyen ve hayvanlarını kurtarmaya çalışan bazı vatandaşlar ise jandarma ekipleri tarafından bölgeden çıkarıldı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Köyün boşaltılması için yapılan anonslara rağmen bazı vatandaşlar evlerinden ayrılmak istemedi. Köyde onlarca ev yanarken yaralanan bazı vatandaşlar ise ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Evleri yanan köylüler sinir krizi geçirdi.Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına kazma küreklerle destek veriyor.

BİNLERCE ARI TELEF OLDU

Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Güngör Uzun, 136 hane, 256 nüfuslu mahallerinin tehdit altında olduğunu belirtip, "Ormanın ortasındayız. Havadan destek bekliyoruz. Dumandan etkilenip hastaneye götürülenler var" dedi. Rüzgarın kuvvetli esmesi ve sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, mahalledeki 30 evin tahliye edildiği, diğer evlerinde tahliye edilmesine devam edildiği bildirildi. Çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki kovanlarda bulunan binlerce arı da telef oldu.

YAŞLI ÇİFTİ JANDARMA KURTARDI

Yerleşim yerlerinde bulunan kişilerin tahliyesi için İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Numan Öksüz komutasında 77 personel olay mahalline geldi. Öksüz, bölgede evlerini terk etmek istemeyen İsmail ve Arzu Çınar çiftini güçlükle ikna ederek, yaşlı çifti ve kedilerini makam aracına alıp sağlık ekiplerinin bulunduğu alana ulaştırdı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen çifte ambulansta müdahale etti. Öte yandan, bölgeye yakın illerden de çok sayıda takviye ekip istenildiği bildirildi.

KAYMAKAM: ÇOK HIZLI YAYILDI

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, “Tüm ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Ancak rüzgar nedeniyle yangın çok süratli yayıldı. Çalışmalarımız devam ediyor. Can kaybımız yok. Ancak ne kadar ev yandığı ve telef olan hayvan olup olmadığı konusunda henüz bir rakam veremiyoruz. Köy 270 nüfuslu bir köy. Köyümüz dağınık bir yerleşime sahip. Yangını söndürmek için mücadelemiz devam ediyor” dedi.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla Valisi Esengül Civelek, Zeytinköy Mahallesi'ndeki yanan alanlarda incelemelerde bulunarak, söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Civelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 650 orman personelinin vatandaşlarla yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Can kaybının olmadığını aktaran Civelek, "Dumandan etkilenen 2 vatandaşımız var. Yarın sabah itibarıyla hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Evleri yanan vatandaşlarımız bu geceyi köydeki akrabalarının yanında geçirecek. Yarın itibarıyla AFAD ekipleri konteynerleri hazırlayacak. Yaklaşık 150 hektar alanda etkili olan yangın kısmen kontrol atına alındı." dedi.

ALEVLER KÖYE YENİDEN YAKLAŞTI

Saat 20.30'dan itibaren havadan müdahalenin sona erdiği yangının ardından alevler yeniden çoğalınca Köy meydanındaki cami etrafında toplanan köylüler köye yaklaşan alevleri büyük heyecan ile izlerken jandarma tedbir aldı. Bölgeye sevk edilen iş makinaları ve greyderler köyün etrafında yol açarak alevlerin sıçramasını engellemeye çalışırken alevlerin yaklaştığı köyün kuzey kesimine 30'a yakın arazöz ile 200 orman işçisi konuşlandırıldı. Yangına Bodrum AKUT Lideri Sadettin Uslu ile sekiz AKUT üyeside geldi. Köylüler sokaklarda alevleri izlerken Gülfer Keskin (55) Doğduğumuz büyüdüğümüz köyümüz alevler içinde kaldı çocukluğumuz bu ormanlarda geçti benim evime birşey olmadı ama akrabalırımız hayvanları damları evleri yandı böyle bir felaket görmedik henüzde geçmiş değil, kabus devam ediyor" dedi.