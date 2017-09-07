На западе Турции продолжаются лесные пожары

2017-09-07 09:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На западе Турции в провинции Мугла в течение суток продолжаются лесные пожары, пишут в четверг турецкие СМИ.

Согласно сообщению, не смотря на все попытки, отрядам пожарных не удалось потушить пожар.

Сообщается, что в ряде сел до сих пор продолжается эвакуация населения.

Отметим что накануне в 14:25 по местному времени в провинции Мугла вспыхнул сильный лесной пожар.

Напомним, что ранее в провинции Балыкэсир на северо-западе Турции также был зафиксирован лесной пожар.

Отметим, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

В истории Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров.

Лишь за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu