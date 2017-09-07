На западе Турции продолжаются лесные пожары

2017-09-07 09:27 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - На западе Турции в провинции Мугла в течение суток продолжаются лесные пожары, пишут в четверг турецкие СМИ.
Согласно сообщению, не смотря на все попытки, отрядам пожарных не удалось потушить пожар.
Сообщается, что в ряде сел до сих пор продолжается эвакуация населения.
Отметим что накануне в 14:25 по местному времени в провинции Мугла вспыхнул сильный лесной пожар.
Напомним, что ранее в провинции Балыкэсир на северо-западе Турции также был зафиксирован лесной пожар.
Отметим, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.
В истории Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров.
Лишь за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu