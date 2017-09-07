Народная артистка Фидан Гаджиева отмечает юбилей – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-07 09:36 | www.oxu.az | 3

Сегодня день рождения народной артистки Фидан Гаджиевой.

Как передает Oxu.Az, Ф.Гаджиева родилась 7 сентября 1976 года. В 1984 году поступила в класс фортепиано средней специальной Музыкальной школы имени Бюльбюля. После окончания там полного среднего образования, в 1994 году поступила на факультет сольного пения (вокал) Бакинской Музыкальной Академии имени Узеира Гаджибекова. Является студенткой профессора Гусейна Алиева. Вокалистка, получающая профессиональное образование, затем, в 1998 году получила мастер-классы по вокальному искусству от народной артистки Российской Федерации, всемирно известной Ирины Архиповой.

Фидан Гаджиева с 1996 года по сей день продолжает свою деятельность в Азербайджанском государственном театре оперы и балета в качестве вокалиста высшей степени. Оперная певица исполняет на театральной сцене ведущие партии национальных и классических оперных спектаклей. За исполнение роли Кармен в опере Жоржа Бизе «Кармен», была удостоена звания самой молодой Кармен.

В 2006 году оперная певица была удостоена звания «Заслуженной артистки Азербайджанской Республики» и награждена почетной наградой президента Азербайджанской Республики. В октябре 2006 года, в днях Азербайджанской культуры проводимых в Германии, Фидан Гаджиева, выступала с концертами в Берлинской Филармонии, в театрах городов Штутгарт и Майнц, в сопровождении Азербайджанского Государственного камерного оркестра под дирижерством Теймура Гекчаева.

В 2012 году, знаменитый итальянский дирижер и пианист Стефано Мичелли пригласил нашу соотечественницу на концерт «Gran Gala», организованный в театре имени Доницетти, расположенный в городе Бергамо, Италия. Организаторы фестиваля наградили Фидан Гаджиеву дипломом «Посла доброй воли» за заслуги в пропаганде классической итальянской музыки. И этим, певица добилась большого успеха, который принес родному Азербайджану славу и почет.

В 2015 г. за плодотворную деятельность в области культуры Азербайджанской Республики, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, по случаю Международного женского дня - 8 марта была удостоена звания «Народной артистки».

Айтен Садыгзаде

