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Официальный курс маната к мировым валютам на 7 сентября (версия 2)

2017-09-07 09:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое сентября установлен на уровне 1,7009 и 2,0283 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов

07.09.2017

1 доллар США

1 USD

1.7009

1 евро

1 EUR

2.0283

1 австралийский доллар

1 AUD

1.359

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0986

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8845

1 бразильский реал

1 BRL

0.5489

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4631

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1327

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1507

1 чешская крона

1 CZK

0.0777

1 чилийский песо

1 CLP

0.2751

1 китайский юань

1 CNY

0.2608

1 датская крона

1 DKK

0.2726

1 грузинский лари

1 GEL

0.6865

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2174

1 индийская рупия

1 INR

0.0266

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2191

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.2134

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7784

1 израильский шекель

1 ILS

0.4793

1 канадский доллар

1 CAD

1.3912

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6433

1 казахский тенге

1 KZT

0.005

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4034

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0957

1 молдавская лея

1 MDL

0.0962

1 египетский фунт

1 EGP

0.0964

1 норвежская крона

1 NOK

0.2182

100 узбекских сомов

100 UZS

0.021

1 польский злотый

1 PLN

0.4776

1 российский рубль

1 RUB

0.0297

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2619

1 саудовский риал

1 SAR

0.4536

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4168

1 турецкая лира

1 TRY

0.4962

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0567

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4867

1 украинская гривна

1 UAH

0.0654

100 японских иен

100 JPY

1.5598

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2251

Золото (1 унция)

1 XAU

2275.5491

Серебро (1 унция)

1 XAG

30.276

Платина (1 унция)

1 XPT

1719.6099

Палладий (1 унция)

1 XPD

1627.7613

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