Официальный курс маната к мировым валютам на 7 сентября (версия 2)

2017-09-07 09:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое сентября установлен на уровне 1,7009 и 2,0283 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.