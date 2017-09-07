Официальный курс маната к мировым валютам на 7 сентября (версия 2)

2017-09-07 09:55 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое сентября установлен на уровне 1,7009 и 2,0283 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.
|
Курсы валют и драгметаллов
|
07.09.2017
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1.7009
|
1 евро
|
1 EUR
|
2.0283
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1.359
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0.0986
|
100 белорусских рублей
|
100 BYR
|
0.8845
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0.5489
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0.4631
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0.1327
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0.1507
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0.0777
|
1 чилийский песо
|
1 CLP
|
0.2751
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0.2608
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0.2726
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0.6865
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0.2174
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0.0266
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2.2191
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0.0128
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0.0046
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0.2134
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1.7784
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0.4793
|
1 канадский доллар
|
1 CAD
|
1.3912
|
1 кувейтский динар
|
1 KWD
|
5.6433
|
1 казахский тенге
|
1 KZT
|
0.005
|
1 киргизский сом
|
1 KGS
|
0.0247
|
100 ливанских фунтов
|
100 LBP
|
0.1128
|
1 малайзийский ринггит
|
1 MYR
|
0.4034
|
1 мексиканский песо
|
1 MXP
|
0.0957
|
1 молдавская лея
|
1 MDL
|
0.0962
|
1 египетский фунт
|
1 EGP
|
0.0964
|
1 норвежская крона
|
1 NOK
|
0.2182
|
100 узбекских сомов
|
100 UZS
|
0.021
|
1 польский злотый
|
1 PLN
|
0.4776
|
1 российский рубль
|
1 RUB
|
0.0297
|
1 сингапурский доллар
|
1 SGD
|
1.2619
|
1 саудовский риал
|
1 SAR
|
0.4536
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
1 SDR
|
2.4168
|
1 турецкая лира
|
1 TRY
|
0.4962
|
1 тайваньский доллар
|
1 TWD
|
0.0567
|
1 таджикский сомони
|
1 TJS
|
0.1931
|
1 новый туркменский манат
|
1 TMM
|
0.4867
|
1 украинская гривна
|
1 UAH
|
0.0654
|
100 японских иен
|
100 JPY
|
1.5598
|
1 новозеландский доллар
|
1 NZD
|
1.2251
|
Золото (1 унция)
|
1 XAU
|
2275.5491
|
Серебро (1 унция)
|
1 XAG
|
30.276
|
Платина (1 унция)
|
1 XPT
|
1719.6099
|
Палладий (1 унция)
|
1 XPD
|
1627.7613