Делегация чешского Сената совершит визит в Азербайджан - посол

2017-09-07 09:58 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Делегация чешского Сената во главе с вице-спикером совершит визит в Азербайджан в конце октября, сказал в четверг Trend посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

По его словам, делегация будет состоять из шести сенаторов. Во время визита будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, а также в области промышленности и транспорта, добавил Пивонька.

По словам посла, в настоящее время готовиться программа визита.

( Автор: Ляман Зейналова)