Названа самая курящая возрастная группа в Азербайджане

2017-09-07 10:04 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане больше всего курят люди в возрасте 45-64 лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, согласно данным исследования домашних хозяйств в 2016 году, в стране курит 33,5% населения в возрасте от 15 лет.

Согласно результатам исследования, показатель курения среди женщин по всем возрастным группам составляет 0,0% (если цифры очень низкие, они выражаются значением 0,0).

Согласно результатам, в стране курят 0,3% мужчин в возрасте 15-19 лет, 27,8% мужчин в возрасте 45-64 лет, 34,5% мужчин старше 65 лет.

Женщины в среднем выкуривают 11, мужчины - 15,5 сигарет в день.

A.M.

