В Астану на Саммит ОИС по науке и технологиям приедет около 80 делегаций

2017-09-07 10:10 | www.trend.az | 5

10-11 сентября во Дворце независимости в Астане под председательством Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пройдёт первый в истории Саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В Саммите примут участие около 80 делегаций государств-членов ОИС, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.

С идеей о проведении Саммита ОИС по науке и технологиям Президент Нурсултан Назарбаев выступил на стамбульском саммите Организации в 2016 году. Форум призван укрепить сотрудничество ОИС в области науки, технологий, инноваций и модернизации, в том числе путем активного привлечения передового мирового опыта. Инициатива Главы Казахстана нашла широкую поддержку со стороны государств-членов ОИС.

Саммит пройдет под лозунгом «Наука, технологии, инновации и модернизация в Исламском мире» и приурочен к закрытию Международной выставки «ЭКСПО-2017». Форум будет включать четыре рабочие сессии на тему «Растущее влияние науки на жизнь общества в 21 веке», «Роль науки и технологий в обеспечении устойчивого развития», «Конкуренция и инновации в современной экономике» и «Развитие сотрудничества в области науки и технологий».

Ожидается, что итоговым документом Саммита станет Астанинская декларация, призванная обеспечить политическую поддержку научно-технологической модернизации в исламской умме. В рамках Саммита состоится церемония вручения премии ОИС по науке и технологиям.

Созданная в 1969 году Организация исламского сотрудничества (ОИС) объединяет 57 государств-членов с населением более чем 1,5 миллиардов человек. Статусом наблюдателя при ОИС обладают пять стран и пять международных организаций.