В Азербайджане нет серьезных жалоб на качество бензина - Госкомстандарт

2017-09-07 10:14 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане нет серьезных жалоб потребителей на качество бензина, сказал в четверг журналистам председатель Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патенту Рамиз Гасанов.

"Известно, что импортируемый в страну бензин соответствует европейским стандартам. Поэтому жалоб не так много. В основном они [жалобы] связаны с тем, что возникают проблемы при использовании бензина Евро-4 и Евро-5 в старых автомобилях", - сказал Гасанов.

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