Режим прекращения огня был нарушен 119 раз

2017-09-07 10:16 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айырым, Гызылгаджилы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.