Малахат Аббасова снимется в одном сериале с Сибель Джан

2017-09-07 10:29 | www.oxu.az | 4

«Мы приступили в Турции к съемкам нового сериала».

Как передает Oxu.Az, oб этом в заявлении Report отметила актриса Малахат Аббасова.

По ее словам, в сериале она будет играть вместе с Сибель Джан: «В сериале, где главную роль сыграет Сибель Джан, я создам образ Татьяны. Фильм, который будет идти на Kanal D, называется «Севданын бахчеси». Мы, то есть Стамбульский городской театр, заместителем директора которого я являюсь, также намерены сотрудничать с одним из азербайджанских театров. В проекте предусматривается подготовить спектакль с участием азербайджанских и турецких актеров».

A.C.

