Россия и Южная Корея создадут межрегиональный форум сотрудничества

2017-09-07 10:32 | www.trend.az | 4

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин сообщил, что договорился с главой российского государства Владимиром Путиным о создании межрегионального форума сотрудничества, передает РИА Новости.

"Мы с президентом господином Путиным договорились создать форум по межрегиональном сотрудничеству, данный форум станет хорошей площадкой для практического сотрудничества и активизации человеческих контактов не только между местными органами власти, но и между представителями малого и среднего бизнеса", — сказал Мун Чже Ин, выступая в четверг на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что при этом, "прежде всего, Корея заинтересована в ускоренном продвижении переговоров, заключении соглашений о свободной торговле между Кореей и ЕАЭС для создания институциональной базы по прочному северному сотрудничеству".

"Вместе с тем, Корея заинтересована в укреплении сотрудничества, многосторонних форматах, в том числе в рамках расширенной Туманганской инициативы", — заключил лидер Южной Кореи.