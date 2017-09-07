Внук Али Гасанова: Я раскаиваюсь

2017-09-07 10:38 | www.oxu.az | 4

Стало известно, что совершивший ДТП в Баку на автомобиле марки Mercedes-Gelandawagen Наиль Аллахвердиев дал показания следствию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в ходе предварительных показаний следствию Н. Аллахвердиев заявил, что считает себя виновным. Он сказал, что сожалеет о содеянном.

Кроме того, Н. Аллахвердиев отказался подавать апелляционную жалобу на решение суда в его отношении. Также он не обращался в суд с просьбой о замене избранной в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

По информации, в рамках уголовного дела содержащегося в Бакинском следственном изоляторе Н. Аллахвердиева ни один пострадавший не обращался с жалобой в следственные органы.

A.M.

