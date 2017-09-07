Молодой азербайджанец предотвратил армянскую провокацию в России – ВИДЕО

2017-09-07 10:44 | www.oxu.az | 4

В России молодой человек в одиночку предотвратил провокацию армян.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, видео распространилось в социальных сетях.

В городе Тверь армяне организовали автомобильный кортеж и подняли флаг сепаратистского режима в Карабахе.

Увидевший это молодой азербайджанец по имени Турал Юсифов сразу отреагировал и потребовал убрать флаг.

Находившийся там армянский священник сказал, что это Россия, а не Азербайджан.

Однако наш соотечественник продолжал настаивать на своем, в результате чего армяне убрали флаг.

A.M.

