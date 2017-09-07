Против экс министра Турции возбуждено уголовное дело в США

2017-09-07 10:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Нью-Йорка возбудила уголовное дело против экс министра экономики Турции Завфера Чаглаяна, пишут в четверг турецкие СМИ.

Как сообщают СМИ, Генпрокуратура Нью-Йорка обвиняет Чаглаяна в попытках оказания поддержки развитию экономики Ирана, а также в создании незаконных фондов для отмывания грязных денег.

В сообщении также отмечается, что наряду с Чаглаяном выдвинуто аналогичное обвинении против, экс главы турецкого "Халг Банк" Сулеймана Аслана.

Отметим, что в декабре 2013 года в результате спецоперации, в Стамбуле и Анкаре, было задержано несколько десятков человек, в том числе бизнесмены и сыновья некоторых министров. Задержания проводились по обвинениям в коррупции, контрабанде и реализации наркотических средств.

В рамках указанной операции были также задержаны сын экс-министр внутренних дел Муаммера Гюлера - Барыш Гюлер, сын экс-министра экономики Зафера Чаглаяна - Салих Каан Чаглаян, известный предприниматель, глава муниципалитета Фатих города Стамбул Мустафа Дамир, известный предприниматель Али Агаоглу, бизнесмен Рза Зарраб.

После скандала все министры, чьи имена были замешаны в коррупционном деле, подали в отставку.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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