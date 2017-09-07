Таджикистан поддерживает усилия по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова

2017-09-07 10:44 | www.trend.az | 4

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан разделяет озабоченность мирового сообщества в связи с очередным ядерным испытанием в КНДР 3 сентября и заявляет, что подобные провокационные действия Пхеньяна представляют серьезную угрозу международной и региональной безопасности, передает НИАТ «Ховар».

«Республика Таджикистан поддерживает предпринимаемые усилия по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова политико-дипломатическими средствами и призывает КНДР к строгому выполнению соответствующих норм международного права и резолюций Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении МИД Таджикистана.