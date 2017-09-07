СМИ: Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря может сменить Никки Хейли

2017-09-07 10:37 | www.apa.az | 3

Постпред США при ООН Никки Хейли может занять пост госсекретаря и сменить на этой позиции Рекса Тиллерсона.

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает Foreign Policy.

Источник издания указал, что слухи об этом ходят в Вашингтоне последнюю неделю. Также отмечается, что Хейли уже выполняет работу Тиллерсона де-факто, поскольку тот даже не выступил с заявлением по поводу ракетных испытаний КНДР. В свою очередь, Хейли раскритиковала северокорейские пуски, а также затронула тему ядерной сделки с Ираном.

В самом Госдепе утверждают, что Тиллерсон после урагана «Харви» отправился в Техас, а вопросы, связанные с Северной Кореей, решает, не делая это достоянием публики.

Отметим, 1 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп недоволен работой Тиллерсона из-за разногласий по вопросу размещения дополнительных американских войск в Афганистане. Также недовольство Трампа якобы вызвала позиция главы дипломатии США касательно политики в отношении Кубы и Катара. В июле о возможной отставке Тиллерсона сообщал CNN.

Рекс Тиллерсон был утвержден на должность госсекретаря США 1 февраля. Соответствующее решение большинством голосов принял сенат Конгресса США.