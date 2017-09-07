Госкомитет: Поступают жалобы на качество бензина

2017-09-07 10:38 | www.apa.az | 4

В Госкомитет по стандартизации, метрологии и патенту иногда поступают жалобы на качество бензина.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил глава комитета Рамиз Гасанов. По его словам, Госкомитет рассматривает все поступающие жалобы. «Жалоб на качество используемого в Азербайджане бензина не так уж много. Есть обращения граждан, которые мы проверяем. И большинство из них связано с техническими ошибками. В страну завозится бензин по стандартам Евро-4 и Евро-5, что создает определенные проблемы в автомобилях старого производства».