Тело Лютфи-Заде доставят в Баку

2017-09-07 10:56 | www.oxu.az | 3

Тело всемирно известного ученого Лютфи-Заде, умершего сегодня утром, доставят из США в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, об этом AzVision.az рассказала близкий друг семьи Лютфи-Заде, профессор Азербайджанского технического университета Шахназ Шахбазова.

«Тело Лютфи-Заде привезут в Азербайджан через 10 дней. Я был с Лютфи-Заде до самого конца. Сын Норман не был с отцом в момент его смерти.

Перед тем, как умереть, Лютфи-Заде попросил раз в два года организовывать Всемирную конференцию «Softcommuting», посвященную его работам. Потом он сказал мне завершить проект и опубликовать его в виде статьи. Кроме того, он поручил мне провести работы по применению его научных статей в Азербайджане. Я дала ему слово. Он попросил похоронить его по мусульманским обычаям».

A.M.

