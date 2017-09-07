Washington Post освещает расследование против главного проармянского сенатора Менендеса

2017-09-07 10:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Американское издание Washington Post пристально следит за судебным процессом по делу главного рупора армянского лобби США Роберта Менендеса, который, что неудивительно, обвиняется в коррупции.

В США 6 сентября начался судебный процесс над Менендесом: 63-летний сенатор-демократ от штата Нью-Джерси обвиняется во взяточничестве и коррупции.

Сенатор Менендес, с 1995 года входил в так называемую Группу по армянским делам Конгресса США. В компании таких же, как он сам купленных армянских лоббистов, как, например Марк Кирк, Менендес стал одним из авторов резолюции номер 339, которая призывает правительство США признать так называемый «геноцид армян». Он же периодически требовал признания независимости оккупированного Арменией азербайджанского региона Нагорный Карабах,

Менендес всегда и явно, и, разумеется, не бесплатно действовал в интересах армянского лобби. Он блокировал резолюцию, разрешающую продажу США вертолетов Азербайджану, а также назначение Мэтью Брайзы на должность американского посла в Азербайджан.

В марте 2014 года Менендес был включен МИД России в список лиц, в отношении которых введены санкции.

Несмотря на о, что судебный процесс над проармянским сенатором только начался, республиканцы на Капитолийском холме, требуют отставки Менендеса, чтобы к моменту вынесения приговора он уже освободил сенаторское кресло.

Если Менендес будет признан виновным, но откажется подать в отставку, тогда, согласно Конституции, Сенат имеет право исключить его из своего состава, если за это проголосуют как минимум две трети, или 67 членов верхней палаты.

(Автор: Эльмира Таривердиева)