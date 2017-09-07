Реализация TAP на территории Италии идет по графику - посол

2017-09-07 10:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) на территории Италии проходит согласно графику, сказал в четверг журналистам посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

"Нашей основной целью является полное завершение работ и пуск трубопровода к 2020 году. Могу сказать, что все работы ведутся согласно установленному графику", - сказал Массари.

Коснувшись проблемы с вырубкой оливковой рощи на территории, через которую будет проходить трубопровод, Массари отметил, что все разногласия уже решены.

"Деревья были выкопаны с корнями, а после завершения закладки трубопровода, они будут заново посажены", - отметил посол.

ТАР является частью "Южного газового коридора", предполагающего поставки газа из Азербайджана в Европу.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Анвар Мамедов)