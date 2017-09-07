Между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Федеральной таможенной службой утвержден протокол

2017-09-07 11:00 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении протокола между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) по обмену первичными данными о транспортных средствах и товарах, перевозимых через азербайджано-российскую границу.

Как сообщает АПА, согласно указу, подписанный 14 июня 2017 года в Баку протокол между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) утвержден.

После того, как указанный в 1-й части указа протокол вступит в силу, Государственный таможенный комитет Азербайджана должен будет обеспечить выполнение его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана должно направить правительству Российской Федерации извещение о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.