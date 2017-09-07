Ильхам Алиев посетил школу №212 после ремонта

2017-09-07 11:02 | www.oxu.az | 4

7 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в средней школе №212 в Наримановском районе Баку после капитального ремонта.

Как передает Oxu.Az , глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о проделанных работах.



Капитальный ремонт в школе проведен на основании Плана мероприятий по реализации Государственной программы, утвержденной распоряжением президента Азербайджана от 2014 года. Здание капитально отремонтировано на современном уровне.



Глава государства ознакомился с условиями, созданными в образовательном учреждении и пожелал успехов коллективу.