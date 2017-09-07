Премьер Ирака анонсировал начало новой военной операции против ИГ

2017-09-07 10:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади анонсировал начало новой военной операции против боевиков террористической организации «Исламское Государство» (ИГ) в городах Хавидже и Анбар, пишут в четверг иракские СМИ.

Аль-Абади отметил, что каждый уголок Ирака будет полностью очищен от террористов.

По словам аль-Абади ожидается, что операции по освобождению городов Хавидже и Анбар будет проводится совместно с пешмерге.

Отметим, что премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил в минувший четверг о победе иракских военных над ИГ в городе Талль-Афар и полном освобождении от террористов северной провинции Найнава.

Военная операция в расположенном на северо-западе Ирака Талль-Афаре велась с 20 августа. На прошлой неделе военные заявили о том, что осуществляют контроль над городом, за исключением северного пригорода Аядыя.

"Свершилась победа, и провинция Найнава оказалась полностью в руках наших героических сил… Я объявляю вам, что стойкий Талль-Афар присоединился к Мосулу и вернулся на землю родины", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой премьер-министра Ирака.

Аль-Абади добавил, что за последние дни военные уничтожили террористов в пригороде Аядыя и оставшихся районах, не дав им бежать. Он отметил, что военные продолжат освобождать "каждую пядь Ирака и его пустынь".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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