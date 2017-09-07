Друг семьи: «Доставка останков Лютфи Заде в Азербайджан займет 7-10 дней»

2017-09-07 11:17 | www.apa.az | 3

«Сегодня в 11.00 останки Лютфи Заде были помещены в морг. Оформление в связи с их отправкой в Азербайджан займет 7-10 дней».

Об этом в беседе АПА сказала друг семьи всемирно известного ученого, профессор Азербайджанского технического университета Шахназ Шахбазова.

По ее словам, останки Лютфи Заде планируется привезти в Баку 16-17 сентября.

«Всемирно известный азербайджанский ученый, основатель теории нечеткой логики и нечетких множеств, профессор Калифорнийского университета Лютфи Заде скончался 6 сентября в 7.30 утра по калифорнийскому времени в возрасте 97 лет. Все эти два месяца я находилась рядом с ним, заботилась о нем как о собственном родителе. До 5-го сентября он чувствовал себя хорошо, даже давал мне советы относительно нашего совместного проекта, диктовал мне ответы на некоторые важные электронные письма. Однако 5-го сентября он перестал говорить, а сегодня спокойно и безболезненно ушел в мир иной. Лютфи просил меня, чтобы его захоронили по мусульманским обычаям, с совершением погребальной молитвы», - рассказала Ш.Шахбазова.

Профессор также сообщила, что письмо, в котором завещается похоронить Лютфи Заде в Азербайджане, находится у нее. Она отметила, что об этом проинформировано правительство Азербайджана.