Увидеть и узнать: как создаются произведения современной живописи (ФОТО)

2017-09-07 11:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В расположенной в Ичери Шехер столичной галерее Art Tower 25 сентября состоится открытие выставки современной живописи под названием "Абшерон", сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

На выставке будут представлены работы, посвященные Абшерону, созданные художниками в ходе воркшопа, который продлится до 24 сентября.

Отметим, что все желающие понаблюдать за процессом работы мастеров кисти, могут посетить галерею Art Tower каждую субботу и воскресенье до 24 сентября с 12:00 до17:00.

Выставка пройдет при организации министерства культуры и туризма Азербайджана, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

Вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева)