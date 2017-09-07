Sayı 300 bine ulaşacak

2017-09-07 11:14 | www.trend.az | 1

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen "2. MMG Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi"nin açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışında konuşan Bakan Elvan, araştırma ve geliştirmenin kalkınmanın ana ekseni olduğunu belirterek, kalkınma ve gelişmenin birçok ekseni olduğunu, pek çok alanla ilişkili olduğunu söyledi

Elvan bir ülkenin gelişmesi ve kalkınmasının, bütün paydaşların yerinde ve zamanında elini taşın altına koyması ile mümkün olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hükümetlere düşen, kamuya, özel kesime düşen görevler vardır. Gerek maddi kaynakların, gerekse beşeri kaynakların doğru ve zamanında yerli yerinde kullanılması gerekir. Dünyadaki teknolojik gelişmelerden geri kalmadan, kendi teknolojisini üretmek için paydaşların bir araya gelmesi gerekir.

Özetle bütün bileşenlerin bir araya gelmesi, bütün paydaşların eş güdümlü hareket etmesi gerekiyor. Türkiye koyduğu hedeflere ulaşma noktasında, bu hassasiyetle hareket ettiği zaman bizi kimse tutamaz. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki biz güçlü olmak zorundayız. Bu coğrafyada, milletimizin desteği sürdükçe güçlenmeye devam edeceğiz. "

"Teknolojiye, Ar-Ge'ye, projeye yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"

Elvan, zaman zaman dönemsel sorunlar, bölgesel ve küresel bazı krizlerle karşı karşıya kalınabileceğini dile getirerek, bu durumların Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini engellemeye yönelik de gerçekleşebileceğini anlattı.

Türkiye'nin iç ve dış terörle mücadele etmeye, milli iradenin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğini vurgulayan Elvan, "Elbette Türkiye'nin huzuruna ve istikrarına yönelik tehditleri bertaraf edeceğiz. Bütün bunları yaparken, kalkınmamızdan teknolojiye, Ar-Ge'ye, projeye yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yoksa koyduğumuz hedeflere ulaşmamız mümkün değil." şeklinde konuştu.

Bakan Elvan, Türkiye'nin 2023 hedeflerini anımsatarak, millet olarak herkesin bu hedeflere odaklandığını söyledi. Bu hedeflerin önemine dikkatini çeken Elvan, Ar-Ge ve inovasyonun bu hedefler arasında yer aldığını hatırlattı.

Türkiye'nin araştırma altyapısının geliştirilmesi ve araştırma kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade eden Elvan, şöyle devam etti:

"Kaynağınız olabilir ama araştırma altyapınız ve kapasiteniz yoksa kaynağın çok fazla önemi yok. Kaynak sadece bir boyut. En önemli hususlardan biri beşeri sermaye. Nitelikli altyapıya, insan gücü açısından sahip olmamız önemli. Bugün biz 20 milyar lira civarında araştırma ve geliştirmeye kaynak ayırıyoruz, bunun 10 milyar lirası kamu tarafından, diğer 10 milyar lirası ise özel kesim tarafından harcanıyor. 2023 yılı için, milli gelirin yüzde 3'ü kadar Ar-Ge'ye kaynak aktaracağımızı söyledik.

Bugün milli gelirin yüzde 3'ünü kaynak olarak ayırsak, bu kaynağı kullanacak araştırma ve geliştirme altyapısına sahip değiliz. O yüzden Ar-Ge altyapısını ve kapasitesini güçlendirmek zorundayız. Elbette çok önemli gelişmeler sağlandı ancak bu yeterli değil. Çünkü biz büyüyoruz, güçleniyoruz ama bizimle birlikte büyüyen başka ülkeler de var. Onlardan daha hızlı büyümek ve kalkınmak zorundayız. Biz bu potansiyele sahibiz."

"Tam zamanlı araştırmacı sayımızda dört kattan fazla artış var"

Türkiye'nin geçen yıl karşı karşıya kaldığı hain darbe girişimini anımsatan Elvan, bu darbe girişimine rağmen Türkiye'nin 2016 yılında küçülmeyip, yüzde 2,9 büyüdüğünü aktardı.

Birçok ülkenin böyle bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmadığı halde küçüldüğüne işaret eden Elvan, "2017 yılına geldiğimizde ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdük. İkinci çeyrek önümüzdeki günlerde açıklanacak, ilk çeyrekten daha büyük bir büyüme performansını birlikte göreceğiz. Üçüncü çeyrekte ki öncü göstergeleri dikkate aldığımızda, yine ikinci çeyrekten daha büyük bir büyüme performansını gerçekleştirebileceğimizi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, Türkiye'nin daha fazla potansiyeli içinde barındırdığına dikkati çekerek, eksiklerin de bulunduğunu, bu eksiklerin giderilmesi için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tam zamanlı araştırmacı sayısında dört kattan fazla artış olduğunu bildiren Elvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ama bu bizim için yeterli değil. Çünkü biz diğer ülkelerle de yarışıyoruz. Onlardan daha hızlı araştırmacı, teknoloji geliştirmek zorundayız. Bunun için de olmazsa olmazların başında gelen husus rekabet. Araştırma geliştirme alanında mutlaka tam rekabetin sağlanması gerekiyor. Devlet olarak destek verilmesi gereken alanların belirlenmesi ve destek verilmesi bizim asli görevimiz. Ama rekabet alanının olmadığı bir ortamda gelişme, kalkınma, büyüme olmaz. Özellikle araştırma altyapıları itibariyle mutlaka rekabet ortamını geliştirmemiz gerekiyor."

"Araştırma yapma kapasitemizi artırmak zorundayız"

Kalkınma Bakanlığı olarak, Araştırma Altyapıları merkezlerinin oluşturulmasına yönelik yaptıkları çalışmadan bahseden Elvan, şu an bu merkezin üniversiteler bünyesinde akreditasyon sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Araştırma merkezlerinin son derece esnek, rekabet edebilecek özelliklere sahip, belirli bir alana odaklanmış yapıda olmasının gerekliliğine dikkati çeken Elvan, "Şu an itibariyle 4 üniversitemizin 4 araştırma merkezinin akreditasyonunu sağladık." dedi.

Elvan, her merkezin bir alana odaklanmasının önemine dikkati çekerek gelişme ve kalkınma için bu odaklanmanın mühim olduğunu, merkezlerin sayısını önümüzdeki günlerde artıracaklarını söyledi. Bugüne kadar sadece bu alan için üniversitelere 6 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını bildiren Elvan, üniversitelerin artık niteliğe yoğunlaşması gerektiğini dile getirdi.

"Üniversitelerimizde master ve doktora yapan öğrenci sayısını artırmalıyız." diyen Elvan, Türk üniversitelerinin dünya ile rekabet etmesi için bunun önemli olduğuna dikkati çekti.

Lütfi Elvan, konuşmasını şu bilgileri verdi:

"2002 yılında aşağı yukarı 20 bin civarında tam zamanlı araştırmacımız vardı, bugün 120 binleri aştık ama bu yeterli değil, 2023 hedefimiz 300 bin. O hedefe ulaşmak zorundayız. Bakanlık olarak araştırma geliştirmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki belirli bir alana odaklanalım, o alana yönelik ciddi çalışmalar yapalım.

Ki bu araştırma merkezleri kendi personelini istihdam edebilecek, şirket kurabilecek, herhangi bir şirkete ortak olabilecek. Bunu, bu merkezlerin daha da büyümesi, güçlenmesi, dünyada söz sahibi olması adına yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Araştırma yapma kapasitemizi artırmak zorundayız."

"Araştırma geliştirmeye desteklerimiz sürecek"

Bakanlığın araştırma geliştirmeyi desteklemek üzere yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Elvan, bu desteklerin süreceğini söyledi.

Bakan Lütfi Elvan, Bölgesel Girişimcilik Fonu oluşturmak gibi bir düşünceleri olduğunu bildirerek, "Kalkınma Ajanslarımız vasıtasıyla Girişimci Destekleme Merkezleri kurma çalışmalarına başladık. Erzurum, Malatya, Adana ve Mersin'de bu yıl Girişimci Destekleme Merkezi kurma çalışmalarımızı başlattık. Girişimci Destekleme Merkezi'ne entegre olacak, ilkokuldan lise sona kadar olan çocukları da içerecek, onların bir anlamda üretkenliğini daha çok artırabilecek bir modülümüz de bu kapsamda olacak." diye konuştu.

KAYNAK AA