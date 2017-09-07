Вице-президент Maire Tecnimont посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти

2017-09-07 11:22 | www.apa.az | 2

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел встречу с первым вице-президентом по специальным предложениям и региональной координации компании Maire Tecnimont Group (Италия) Джанни Бардаззи и главой компании Kinetics Technology Николло Хеилперн, которая является представительством Maire Tecnimont Group в Азербайджане.

Как сообщили АПА в БВШН, приветствовав гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов выразил удовлетворение их очередным визитом в Высшую Школу. Говоря о сотрудничестве с Maire Tecnimont Group, он подчеркнул, что благодаря партнерским отношениям студенты БВШН смогли принять участие в организованных итальянской компанией программах производственной практики. Подчеркивая важность программы, проводимой на основе взаимной инициативы, Эльмар Гасымов поблагодарил руководителей компании за предоставленные возможности.

Как отметил первый вице-президент Maire Tecnimont Group Джанни Бардаззи, руководство компании придает большое значение развитию связей БВШН и Kinetics Technology. Он подчеркнул, что одной из целей компании является повышение профессионального уровня молодых специалистов и налаживание долгосрочного партнерства с отраслевыми университетами. Джанни Бардаззи выразил надежду, что двусторонние отношения компании с БВШН будут успешно развиваться и в будущем. Он также сообщил о своем намерении выступить в Бакинской Высшей школе нефти с тематической лекцией.

Программа стажировки студентов Высшей школы претворяется в жизнь в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между БВШН и Maire Tecnimont Group 19 октября 2016 года. В ходе программы, рассчитанной на 17 недель, студенты приобрели производственный опыт и получили новые практические знания, работая со специалистами компании в различных отделах и подразделениях Kinetics Technology, в том числе и на строительном участке компании в Сумгайыте. Кроме того, они научились выявлять и решать реальные проблемы на производстве и обучались навыкам менеджеров по управления проектов.

Выпускники БВШН Риад Бахшиев и Санан Ибрагимов, окончившие вуз по специальности «Инженер-химик» и с успехом прошедшие производственную практику на предприятиях компании в прошлом году, были приглашены на работу в представительство Maire Tecnimont Group в Азербайджане. Сейчас молодые специалисты уже начали работать в компании.