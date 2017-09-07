Азербайджанская актриса снимется в фильме британского режиссера – ФОТО

2017-09-07 11:22 | www.oxu.az | 2

Известный британский режиссер Питер Уэббер (Peter Webber) прибыл в Стамбул и встретился с турецким актером Кааном Урганджыоглу, прославившимся после роли Эмира Козджуоглу в сериале «Kara sevda», актрисой Гизем Огуз и живущей в Турции азербайджанской актрисой Кенуль Нагиевой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в ближайшие дни режиссер представит Каану Урганджыоглу сценарий нового проекта.

К.Урганджыоглу должен прочитать сценарий и дать ответ.

Питер Уэббер снял такие фильмы, как «Девушка с жемчужной серёжкой» (Girl with a Pearl Earring) и «Ганнибал: Восхождение» (Hannibal Rising).

А.С.

