Али Ахмедов: В Азербайджане ежегодно должны открываться 100 тыс рабочих мест

2017-09-07 11:17 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ежегодно должны открываться 100 тысяч новых рабочих мест, чтобы не допустить снижения уровня занятости в стране, сказал председатель Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений, вице-премьер Али Ахмедов на конференции "Социальная занятость, как условие обеспечения социальных прав".
По словам вице-премьера, уровень рождаемости в Азербайджане достаточно высокий - ежегодно в стране рождается свыше 100 тысяч детей."Это значит, что ежегодно на рынок труда приходит свыше 100 тысяч человек и, таким образом, Азербайджан должен ежегодно создавать свыше 100 тысяч новых рабочих мест", - отметил вице-премьер. Ахмедов подчеркнул, что благодаря политике главы государства и его политическому курсу, в Азербайджане за последние годы уже создано около 1,6 миллиона новых рабочих мест, а уровень безработицы снижен до пяти процентов.