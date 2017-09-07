Казахстан предлагает Польше усилить сотрудничество в сфере «зеленой» экономики

2017-09-07 11:21 | www.trend.az | 3

Казахстан предлагает Польше усилить сотрудничество в сфере «зеленой» экономики. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в своей приветственной речи на открытии Национального дня Польши на международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан рассматривает Польшу в качестве основного торгово-экономического партнера в Центральной и Восточной Европе. Вчера на переговорах на высшем уровне были определены контуры дальнейшего развития всего спектра взаимодействия», - отметил Премьер-Министр РК.

По его словам, главы наших государств вместе посетили казахстанско-польский бизнес-форум, что, безусловно, даст еще один импульс для укрепления деловых связей. Уже сегодня в нашей стране действует более 100 предприятий с участием польского капитала.

«Мы будем рады наращиванию нашего сотрудничества. Тем более, перспективы и возможности для этого у нас есть. Между нашими странами уже развивается новое направление взаимодействия - «зеленые» технологии, - с использование знаний и опыта специалистов Польши.

Приглашаем польское Правительство, деловые круги Польши к усилению сотрудничества в рамках Международного центра «зеленой» экономики под эгидой ООН, который будет работать на основе наследия ЭКСПО-2017», - продолжил Б. Сагинтаев.

«У нас имеется хорошая возможность для сотрудничества в таких сферах, как возобновляемая энергетика, наука и технологии, инновации и коммуникации, лесное хозяйство, туризм. Мы приглашаем принять участие в процессах индустриализации и цифровой трансформации нашей экономики. Новые возможности для развития партнерства дают созданный нами международный финансовый центр «Астана», международный технопарк IT-стартапов и научно-исследовательская база Назарбаев Университета», - сказал Б.Сагинтаев.

Премьер заверил, что со стороны Правительства Казахстана будут приложены все силы для укрепления взаимного доверия и продолжена работа по выполнению договоренностей, поиска новых эффективных механизмов экономического взаимодействия.

В свою очередь, Президент Польши Анджей Дуда отметил, что Польша участвовала во всех всемирных выставках, и этот богатый опыт использует в качестве фундамента для формирования имиджа среди иностранцев. И в Казахстане Польша показывает многие новинки, касающиеся энергии будущего.

Президент Польши также подчеркнул, что проведение выставки «ЭКСПО» в Астане - впервые в регионе Центральной Азии, - является весомым доказательством достижений и успехов Казахстана за годы независимости.

Напомним, главная тематика павильона Польши на ЭКСПО-2017 - «Цикл Природы». В рамках польской экспозиции представлены, в частности, современные методы газификации угля - так называемый «голубой уголь», инновационные материалы, которые поглощают свет - перовскиты, биологическое разнообразие польских лесов и технологии лесонасаждения.