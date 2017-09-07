Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye açıklaması

2017-09-07 11:31 | www.trend.az | 0

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesinin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin son birkaç aydır AB'den uzaklaştığını ama ilişkilerin tamamen kesilmesinden kaçınılması gerektiğini söyledi.

BİR ÇAĞRI DA ESTONYA'DAN

AB dönem başkanlığını yürüten Estonya'nın Dışişleri Bakanı Mikser, Almanya'daki seçimler öncesi Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı söylemlere değinerek "Türkiye AB’nin vazgeçilmez bir partneri olduğunu düşünmemiz lazım. Türkiye bu bölgenin güvenliğinde çok önemli bir aktör. Aynı zamanda en güçlü ve askeri durumu en iyi olan NATO müttefiklerinden biridir" dedi.