Состоялось очередное оперативное совещание в связи с тушением лесных пожаров в Габале

2017-09-07 11:30 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в МЧС, в совещании, проведенном под руководством главы штаба, заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Этибара Мирзоева, приняли участие, руководящие лица Исполнительной власти Габалинского района и представители соответствующих государственных органов.

Выступивший на совещании замминистра Этибар Мирзоев сказал, что в результате оперативных мероприятий пожары в лесных зонах близ сел Солгуджа, Абрых и Дандых, а также в высокогорных районах взяты под контроль, в настоящее время операции по тушению пожара ведутся на небольших участках на территории со сложным рельефом.

Было отмечено, что в результате совместной эффективной деятельности соответствующих государственных структур, представленных в штабе, возможные серьезные последствия пожара были предотвращены, были приняты все меры, чтобы пожар не перешел на села и населенные пункты.

На совещании была подчеркнута важность тушения сухих деревьев путем засыпания очага возгорания песком.

Глава штаба отметил, что в настоящее время в операциях по тушению пожара принимают участие 630 человек личного состава Министерства по чрезвычайным ситуациям, 250 сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов, 30 сотрудников полиции и 2 бригады скорой помощи.

Он также отметил, что к тушению лесных пожаров привлечены около 100 единиц техники.

На совещании также были обсуждены другие вопросы.