Азербайджан подготовил план мероприятий по борьбе с нелегальной занятостью - министр (версия 2)

2017-09-07 11:26 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен проект плана мероприятий по предотвращению нелегальной занятости в стране, сказал в четверг журналистам министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

По словам министра, проект плана уже направлен в Администрацию Президента.

"В дальнейшем деятельность Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений и ее органов будет координироваться в рамках этого плана", - сказал министр.

Комиссия по регулированию и координации трудовых отношений была создана в марте распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ее возглавляет вице-премьер Али Ахмедов.

В состав комиссии входят министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, министр по налогам Фазиль Мамедов, министр экономики Шахин Мустафаев, председатель Государственного комитета по статистике Таир Будагов, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалыев, председатель Национальной конфедерации организации предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев. (Автор: Азад Гасанли)