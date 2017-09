TAP’s implementation in Italy on schedule - envoy

2017-09-07

Baku, Azerbaijan, Sept. 7

By Anvar Mammadov – Trend:

The Trans Adriatic Pipeline (TAP) project in Italy is being implemented according to schedule, Augusto Massari, Italian ambassador to Azerbaijan, told reporters in Baku Sept. 7.

The main goal is to complete the work and launch the pipeline by 2020, Massari said.

Touching upon the issue of cutting down olive trees on the territory through which the pipeline will pass, Massari noted that all disagreements have already been resolved.

Trees have been dug up with roots, and once the pipeline is laid, the trees will be re-planted, the ambassador noted.

TAP is a part of the Southern Gas Corridor, which is one of the priority energy projects for the European Union. The project envisages transportation of gas from Azerbaijan's Shah Deniz Stage 2 to the EU countries.

The pipeline will connect to the Trans Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) on the Turkish-Greek border, run through Greece, Albania and the Adriatic Sea, before coming ashore in Italy’s south.

TAP will be 878 kilometers in length (Greece 550 kilometers, Albania 215 kilometers, Adriatic Sea 105 kilometers, and Italy 8 kilometers).

TAP’s shareholding is comprised of BP (20 percent), SOCAR (20 percent), Snam S.p.A. (20 percent), Fluxys (19 percent), Enagás (16 percent) and Axpo (5 percent).

Реализация TAP на территории Италии идет по графику - посол

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) на территории Италии проходит согласно графику, сказал в четверг журналистам посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

"Нашей основной целью является полное завершение работ и пуск трубопровода к 2020 году. Могу сказать, что все работы ведутся согласно установленному графику", - сказал Массари.

Коснувшись проблемы с вырубкой оливковой рощи на территории, через которую будет проходить трубопровод, Массари отметил, что все разногласия уже решены.

"Деревья были выкопаны с корнями, а после завершения закладки трубопровода, они будут заново посажены", - отметил посол.

ТАР является частью "Южного газового коридора", предполагающего поставки газа из Азербайджана в Европу.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Анвар Мамедов)