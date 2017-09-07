ALBATROS - магазин мужской одежды теперь в центре города! Стиль, качество и широкий выбор!

2017-09-07 12:03 | www.oxu.az | 4

С 4 сентября открыл двери новый, уже 5-й по счету мультибрендовый магазин мужской одежды ALBATROS. Теперь он будет функционировать и в центре города, по адресу улица Расул Рза 3, недалеко от Молоканского сада.

Сеть магазинов мужской одежды Albatros уже 26 лет является постоянной точкой шопинга для мужчин, которые высоко ценят качество, удобство и безупречный сервис. Здесь есть все, что нужно современному джентльмену, чтобы выглядеть модным, стильным и успешным –ALBATROS предлагает широкий выбор на все случаи жизни - каждодневная, деловая и спортивная одежда, обувь, аксессуары, портфели и рюкзаки.

А женщины смогут найти достойный подарок для своих любимых мужчин.

Albatros представляет в Азербайджане такие мировые бренды, как Hugo Boss, Fred Perry, Armani Jeans, Del Mare, Calvin Klein, Lagerfeld, Falke, Tru Trussardi, Roy Robson, Ralph Lauren и многие другие. Сейчас покупатели смогут ознакомиться с последними осенне-зимними коллекциями брендов, включая верхнюю одежду, обувь и аксессуары.

Albatros – это:

Современная одежда высокого качества на все случаи жизни,

Последные мировые тренды от ведущих брендов по привлекательным ценам,

Приятная атмосфера и высокий уровень сервиса.

Новый магазин открыт 7 дней в неделю с 10.00 до 21.00.

Новости магазина можно отслеживать также на страницах в социальных сетях:

https://www.facebook.com/AlbatrosBaku/

https://www.instagram.com/albatrosbaku/



