В Азербайджане ремонтируют инженерно-геологическое судно

2017-09-07 11:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" ведет ремонт инженерно-геологического судна "Мамед Сулейманов" на Бибиэйбатском судоремонтном заводе, говорится в сообщении ЗАО, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, ведется ремонт весельных и рулевых установок судна, осуществляется покраска подводной и надводной частей корпуса, якорей и якорной цепи.

"В настоящее время ведется устранение повреждений на корпусе судна, производится замена железных перил на палубе", - говорится в сообщении.

Длина инженерно-геологического судна "Мамед Сулейманов" составляет 45,635 метра, ширина – 9,31 метра. Судно дедвейтом 171 тонна способно развивать скорость до 11,4 узла.

(Автор: Максим Цурков)

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