Госкомстандарт: Азербайджанские стандарты признаются в Европе (версия 2)

2017-09-07 11:46 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Около 40 процентов стандартов, принятых в Азербайджане, признается сегодня в Европе, сказал в четверг журналистам председатель Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патенту Рамиз Гасанов.

"Новые стандарты, которые принимаются в стране, полностью гармонизированы с европейскими. Ряд более старых стандартов также усовершенствуется и унифицируется в соответствии с европейскими и международными стандартами", - сказал Гасанов.

В ходе презентации твининг-проекта "Усиление аккредитационной системы в Азербайджане", реализуемого совместно с ЕС, Гасанов отметил, что данный проект позволит полностью довести стандарты в Азербайджане до европейского и международного уровня.

"Известно, что в ноябре текущего года в Берлине пройдет очередное заседание генеральной ассамблеи Европейской организации по аккредитации (EA), где будет обсуждаться вопрос принятия Азербайджана в EA в качестве ассоциативного члена. Мы выполнили все поставленные перед нами условия, поэтому я думаю, что решение будет положительным. А после завершения твининг-проекта, мы надеемся, что будем приняты в полноправные члены ЕА", - сказал Гасанов.

Как ранее сказал Trend начальник Центра аккредитации при Государственном комитете по стандартизации, метрологии и патенту Азербайджана Сабиг Абдуллаев, цель проекта - внести вклад в развитие экономики страны и расширить доступ к мировым рынкам путем создания отвечающей европейским требованиям аккредитационной системы.

В рамках данного проекта планируется довести потенциал Центра аккредитации Азербайджана до требований Организации международного сотрудничества по лабораторной аккредитации (ILAC), Международного форума по аккредитации (IAF) и Европейской организации по аккредитации (EA).

"Главной задачей является проведение анализа законодательной базы, регулирующей деятельность аккредитационной службы, и приведение ее в соответствие с требованиями международных организаций, или же создание нового законопроекта. Кроме того, необходимо повысить и усовершенствовать знания сотрудников центра, а также сторонних оценщиков и усилить институциональный потенциал центра", - сказал Абдуллаев.

Публичное юридическое лицо "Центр аккредитации Азербайджана" было создано в соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах по усовершенствованию управления в сферах метрологии, аккредитации и охраны объектов патентного права от 11 февраля 2017 года.

Основными функциями центра являются обеспечение соблюдения принципов и правил аккредитации, проведение аккредитации структур по оценке (подтверждению) соответствия и осуществление представительства в международных структурах в этой сфере.

(Автор: Анвар Мамедов)