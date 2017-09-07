В этом году в инфекционный отдел Клинического медицинского центра поступили 92 обращения в связи с пищевым отравлением

2017-09-07 12:11 | www.apa.az | 4

В течение 8 месяцев этого года в инфекционный отдел Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 92 обращения в связи с пищевым отравлением.

Как сообщает АПА, заведующая инфекционным отделом КМЦ Гюльнара Бабаева сказала, что в течение прошлого периода в целом были обследованы и прошли лечение 724 человека с диагнозом острая кишечно-желудочная инфекция.

По ее словам, за последние 8 месяцев были зарегистрированы 13 случаев ботулизма.

Отметив, что больше всего случаев отравления происходит в летний период, Г. Бабаева сказала, что основной причиной этого является неправильное хранение готовой пищи: салаты с майонезом или сметаной, неправильно хранящиеся в холодильнике блюда, приготовленные с использованием томата, арбуз, дыня и другие фрукты. В этот период случаев смерти от отравления зарегистрировано не было. Впереди холода. В это время люди больше всего употребляют соленья, консервированную продукцию. Советуем гражданам не употреблять приготовленную в домашних условиях консервированную продукцию».