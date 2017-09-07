Главный токсиколог: «В Азербайджане 40% отравлений от уксусной кислоты связаны с суицидом»

2017-09-07 12:19 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, заведующий токсикологическим отделением Клинического медицинского центра, главный токсиколог Азер Магсудов сказал, что другие случаи отравления произошли в состоянии аффекта – с целью напугать кого-то или добиться чего-то.

А.Магсудов отметил, что случаи отравления от уксусной кислоты в основном регистрируются у людей в возрасте 25-40 лет и старше 60 лет. Он подчеркнул, что в этом году из 111 случаев отравления 2 случая были со смертельным исходом.

Главный токсиколог добавил, что в течение года 100-140 детей отравились от аллергической реакции лекарственных препаратов.

По его словам, малолетние дети в большинстве случаев пользуются лекарствами, когда остаются без присмотра: «Разноцветные и сладкие лекарства привлекают детей. От аллергической реакции лекарственных препаратов иногда умирают дети. В течение года было зарегистрировано 1-2 случая смерти от отравления лекарств».