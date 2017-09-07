Мужчина ранил ножом жену брата

2017-09-07 12:11 | www.oxu.az | 3

В Ленкоранском районе произошла поножовщина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на teleqraf.com, житель села Шову Рашад Нусретов ранил ножом супругу брата, 25-летнюю Бахар Мамедову.

Раненая была госпитализирована, сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Рашад Нусретов задержан.

По предварительным данным, преступление было совершено на почве чести. Муж Бахар Мамедовой уехал на заработки в Россию, и женщина начала встречаться с другим мужчиной.

Узнав об этом, Рашад решил зарезать Б.Мурадову.

По факту возбуждено уголовное дело.

A.M.

