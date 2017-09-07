Самый длинный кошачий хвост и первый тату-протез: "Книга рекордов Гиннеса" (ФОТО)

2017-09-07 11:48 | www.trend.az | 4

Кот с самым длинным в мире хвостом живет в Мичигане, а человек с первым в мире протезом со встроенной тату-машинкой – во Франции. Об этих, а также о многих других рекордах рассказывается в очередном, 63-м издании "Книги рекордов Гиннесса", передает РИА Новости.

"Кот Сигнус довилял своим хвостом до книги рекордов. Он сейчас является держателем рекорда за самый длинный хвост у ныне живущего домашнего кота. Длина его хвоста составляет 44,66 сантиметра. Сигнус — член семьи рекордсменов, поскольку его брату Арктурусу с ростом 48,4 сантиметра принадлежит рекорд как самому высокому ныне живущему домашнему коту", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении издателей книги.

Рука-протез со встроенной тату-машинкой принадлежит живущему в Лионе художнику Джей Си Шейтану Тенету (JC Sheitan Tenet). Руку Шейтану ампутировали до локтя еще 23 года назад. Необычный протез для него в 2016 году сделал художник и инженер Джей Эл Гонзал (JL Gonzal). "Тенет использует руку для растушевки, и клиенты всегда оказываются поражены этим уникальным опытом", — отмечается в сообщении.

Обладателем рекорда "Самые длинные в мире ногти на женских руках" стала 60-летняя жительница Техаса Айанна Уильямс. Она начала отращивать ногти почти 23 года назад, и на данный момент их совокупная длина составляет 576,4 сантиметра.

"Ради сохранности ногтей Айанна не моет посуду, пользуется антибактериальным мылом и специальной кистью для ногтей для их ежедневной чистки, регулярно наносит лак для укрепления ногтей и тонкий слой акрила (нанесение акрила может занимать до недели). Особых проблем с выполнением повседневных дел у нее нет, за исключением натягивания брюк!" — отмечают издатели книги рекордов.

Старейшим культуристом в мире признан 85-летний Джим Аррингтон: он занимается бодибилдингом последние 70 лет.

Самую длинную в мире ресницу удалось вырастить китаянке Ю Джанксиа (You Jianxia). Ресница на верхнем веке ее левого глаза достигает 12,4 сантиметра.

Самая большая коллекция плюшевых мишек в мире находится в штате Южная Дакота. Первый мишка у Джеки Майли появился в 2000 году, а на данный момент собрание насчитывает 8 тысяч 25 мишек, "приехавших" к своей владелице из всех штатов США и 29 других стран.

Фото - guinnessworldrecords.com