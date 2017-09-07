Туркменистан следует стандартам международной организации гражданской авиации

2017-09-07 11:51 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял президента Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Олумуива Бенарда Алиу, пишет в четверг газета «Нейтральный Туркменистан».

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия в рамках осуществляемой в стране «Национальной программы развития гражданской авиации Туркменистана на 2012-2030 годы». В соответствии с этой программой в туркменской столице и в регионах страны возведены и возводятся новые воздушные гавани, ведётся реконструкция действующих аэропортов, терминалов, объектов инфраструктурного назначения, что способствует развитию экономики, укреплению и расширению межгосударственных отношений.

"Ведётся систематическое пополнение авиапарка суперсовременными лайнерами, открытие новых авиалиний, в том числе международных воздушных рейсов по экономически выгодным направлениям, подготовка высококвалифицированных специалистов. Комплексные мероприятия проводятся в соответствии с общепринятыми стандартами и нормами Международной организации гражданской авиации (ИКАО)", - сказано в информации.

Одна из обсуждаемых тем была посвящена возможности наращивания партнёрства в контексте проектов по формированию международного транзитно-транспортного узла на пересечении важнейших торговых путей континента. В этой связи Олумуива Бенард Алиу отметил значение Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль транспортно-транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества для устойчивого развития».

В ходе встречи был озвучен ряд предложений по реализации совместных проектов и выражено обоюдное стремление к долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству.

(Автор: Гусейн Гасанов)