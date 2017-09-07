Глава Военного комитета НАТО и глава Генштаба России встретятся в Баку

2017-09-07 12:29 | www.apa.az | 3

Глава Военного комитета НАТО Петр Павел и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов проведут в четверг в Баку первую встречу с тех пор, как НАТО приняла решение о заморозке отношений с Россией.

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщает Североатлантический альянс.

«Генерал Петр Павел, председатель Военного комитета НАТО, и генерал Валерий Герасимов, глава Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации и первый заместитель министра обороны, встретятся сегодня, 7 сентября 2017 года, в Баку, в Азербайджане», - говорится в коммюнике НАТО.

Как сообщается в документе, «эта встреча станет продолжением телефонного разговора между двумя генералами, который состоялся 3 марта 2017 года».