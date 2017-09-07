Захвативший отделение Ситибанка Петросян получил 12 лет лишения свободы

2017-09-07 12:30 | www.apa.az | 3

В Москве суд вынес приговор по уголовному делу предпринимателя Арама Петросяна, захватившего заложников в отделении Ситибанка в 2016 году.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на ТАСС.

«Суд постановил признать Петросяна виновным по части 2 статьи 206 (захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия) и по части 1 статьи 205 (террористический акт) УК России и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья.

Отметим, 28 августа стало известно, что Московский окружной военный суд (МОВС) допросил бывшего начальника столичной полиции, начальника оперативного управления МВД России Анатолия Якунина по делу Петросяна.

Вечером 24 августа 2016 года предприниматель вошел в филиал Ситибанка на Большой Никитской улице в Москве, где, угрожая якобы закрепленным у него на груди взрывным устройством, взял в заложники четырех посетителей. Через несколько часов после длительных переговоров мужчина отпустил всех заложников и вышел из здания.