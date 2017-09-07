Нефтяная корзина ОПЕК 6 сентября подорожала на 2%

2017-09-07 11:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК шестого сентября составила 51,88 доллара за баррель, что на 1,06 доллара больше показателя вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть опускаются в четверг в рамках коррекции, в ходе торгов среды сырье поднималось в цене на один процент и более на ожиданиях роста спроса на "черное золото", вызванного восстановлением работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в США после урагана "Харви".

По состоянию на 11:41 четверга, стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,06 процента - до 54,17 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,22 процента — до 49,05 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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