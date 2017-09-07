Беларусь заинтересована в значительной интенсификации контактов с Бразилией - Лукашенко

2017-09-07 12:00 | www.trend.az | 3

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Бразилии Мишела Темера с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Несмотря на географическую удаленность, Бразилия была и остается для Беларуси наиважнейшим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке. Мы оптимистично смотрим в будущее нашего сотрудничества, заинтересованы в значительной интенсификации контактов в экономической, политической, научно-технической, культурной и других сферах", - говорится в поздравлении.