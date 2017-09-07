Доклад по Азербайджану включен в повестку осенней сессии ПАСЕ

2017-09-07 12:36 | www.oxu.az | 4

Обсуждение доклада "Функционирование демократических институтов в Азербайджане" включено в повестку предстоящей осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет в Страсбурге с 9 по 13 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, обсуждение доклада по Азербайджану, подготовленного содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ Стефаном Шеннаком и Сезаром Флорин Преда, запланировано на 11 октября.

Кроме того, согласно предварительной программе предстоящей сессии, в тот же день, 11 октября, будет обсужден еще один доклад "Председательство Азербайджана в Совете Европы: Каковы последующие действия в области соблюдения прав человека?", автором которого является бельгийский депутат Алан Дестекс.

Также в повестку сессии включен вопрос о смещении Педро Аграмунта с поста президента ПАСЕ. Ожидается, что данный вопрос будет обсужден в день открытия, 9 октября.

Помимо этого, в ходе сессии Ассамблеи будут рассмотрены парламентские выборы в Албании (25 июня 2017), доклад "Преследование и наказание преступлений ИГИЛ против человечности ", состоится выступление президента Чехии Милоша Земана.

Э.А.

