В Азербайджанский музей поступил уникальный этнографический материал

2017-09-07 12:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) поступил новый уникальный этнографический материал, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт НАНА.

Вынужденный переселенец из Кяльбаджара Роза Алекперова подарила Национальному музею истории Азербайджана этнографический материал - сак из паласа конца XIX - начала ХХ века.

Отметим, что данный этнографический материал представляет собой пришитый тесьмами разукрашенный ковер для хранения матрасов и одеял. Это ковровое изделие с древних времен широко использовалось в качестве чемодана в быту каждой семьи в Азербайджане.

Поступивший в фонд музея данный материал является важным источником для изучения этнографии Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)