Завтра будет дождливо

2017-09-07 12:41 | www.oxu.az | 2

8 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами дожди. Утром осадки постепенно прекратятся.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, сильный северо-западный ветер днем смягчится. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24°, днем 25-28°, в Баку ночью 21-23°, днем 25-27° тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 765 ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра местами гром, временами дожди. В северных и восточных районах осадки могут быть интенсивными. Днем в основном осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 28-33°, в горах ночью 10-15°, днем 20-25° тепла.

A.M.

