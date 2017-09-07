Официальным партнёром Игр «Ашхабад 2017» стала компания «Хош заман»

2017-09-07 12:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ширится круг туркменских компаний, выступающих в качестве официальных партнёров V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. На этот раз им стало птицеводческое хозяйство «Хош заман».

Основанное в 2004 году с целью сотрудничества с соседними странами, предприятие стабильно развивается и на сегодняшний день стало одним из ведущих в регионе. Используя инновационные технологии в производстве здоровой и экологически чистой продукции, компания «Хош заман» является идеальным партнером Игр «Ашхабад 2017».

В Туркменистане, где государство оказывает всестороннюю поддержку развитию предпринимательства, отечественные промышленники и предприниматели всё активнее участвуют в широкомасштабных программах, направленных на дальнейшую модернизацию отраслей национальной экономики и улучшение социально-бытовых условий жизни населения.

Сам факт того, что местная компания присоединилась к Играм с целью предоставить поддержку и услуги является стремлением внести свой вклад в организацию и проведение Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам на высочайшем уровне.

В качестве партнера «Хош заман» предоставит шоколадные изделия для программы питания сотрудников и подарочные наборы с конфетами для волонтеров.

Как заявил представитель компании: «Для нашего предприятия является честью стать партнёром Игр «Ашхабад 2017» и частью столь грандиозного для Туркменистана события».